Läs Omni Mer fram till valdagen för bara 49 kr
Under de kommande månaderna kommer partierna att presentera nya förslag, attackera sina motståndare och försöka övertyga väljarna om sin vision för Sverige.
För att kunna ta ställning krävs mer än rubriker. Det krävs sammanhang, förklaring och kunskap om vad som faktiskt skiljer partierna åt.
Med Omni Mer får du också fördjupningarna som hjälper dig att förstå spelet bakom kulisserna.
Just nu kan du läsa Omni Mer hela vägen fram till valdagen för bara 49 kronor.
Därför väljer läsare Omni Mer inför valet
- Fördjupaning och förklaring av politiknyheterna – varje dag.
- Analyser av partiernas vägval, strategier och utspel.
- Kontext och fakta direkt i Omnis politikbevakning.
- Genomgångar av skillnaderna mellan partierna i sakfrågor, ideologi och framtidsvisioner.
Fast pris 49 kr fram till valdagen den 13 september 2026. Därefter övergår medlemskapet till en obunden prenumeration för 129 kr/mån. Du sparar mer än 300 kronor jämfört med ordinarie pris.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen