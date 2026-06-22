Läs Omni Mer fram till valdagen för bara 49 kr

Under de kommande månaderna kommer partierna att presentera nya förslag, attackera sina motståndare och försöka övertyga väljarna om sin vision för Sverige.

För att kunna ta ställning krävs mer än rubriker. Det krävs sammanhang, förklaring och kunskap om vad som faktiskt skiljer partierna åt.

Med Omni Mer får du också fördjupningarna som hjälper dig att förstå spelet bakom kulisserna.

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