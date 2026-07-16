Lasersvärd från ”Star wars” sålt för flera miljoner dollar
Luke Skywalkers lasersvärd från ”Star wars”-filmen ”Rymdimperiet slår tillbaka” har sålts på auktion för 3,75 miljoner dollar, motsvarande nästan 36 miljoner kronor, skriver företaget Heritage Auctions i ett pressmeddelande.
Försäljningen ska vara ett nytt rekord när det kommer till Star Wars-objekt på auktion. Tidigare har Darth Vaders lasersvärd sålts för 3,6 miljoner dollar.
Lasersvärdet används i den klassiska scenen där Darth Vader avslöjar för Luke Skywalker att han är hans pappa. Lasersvärdet satt på en handprotes som i filmen användes av skådespelaren Mark Hamill när Skywalker får sin hand avskuren innan den dramatiska repliken ”No, I’m your father” sägs.
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