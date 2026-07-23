Lassgård återförenas med Jähkel – 30 år efter Jägarna

Rolf Lassgård och Lennart Jähkel spelar huvudrollerna i den svenska långfilmen ”Arne goes to space”, som har valts ut till Torontos internationella filmfestival. TT skriver att det är första gången sedan ”Jägarna” – som kom ut 1996 – som de två skådespelarna medverkar i samma film.

”Arne goes to space” beskrivs som en komedi om ”två norrbottniska bröder vars lugna tillvaro med vedhuggning och smågnabb med jaktlaget ställs på ända” – dels på grund av sjukdom, dels på grund av en utomjording.

– Här finns en inbyggd dramaturgi i att män inte kan prata om känslor, utan fokuserar på att veden ska bli färdig innan midsommar i stället, säger regissören Lars Vega till TT.