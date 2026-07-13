Ledare: Det finns för många studenter, inte för få bostäder

Det är svårt att få tag i studentboende i storstäderna.

Dagens ledarsidor avhandlar en rad olika ämnen.

I Skånebaserade Sydsvenskan handlar det, inte helt oväntat, om studenternas bekymmer med att hitta bostäder inför höstterminen. Sydsvenskans ledarredaktion frågar sig om problemet verkligen är att det finns för få lägenheter – eller om det helt enkelt finns alldeles för många antagna studenter.

Man skriver bland annat att rekordmånga antas till högre utbildning samtidigt som många akademiker kämpar med att hitta jobb. Att korta utbildningarna och dra ner på antalet utbildningsplatser kan därför vara en lösning, menar ledaren.

”Inte minst skulle chanserna för nybakade studenter att få en bostad öka”, heter det.

Expressens ledare handlar om de återkommande larmen om våldtäkter och övergrepp inom äldreomsorgen. Tidningen efterlyser skärpta rutiner och en genomgripande förändring i hur misstankar om sexuella övergrepp inom äldreomsorgen hanteras.

”Det finns män som våldtar skyddslösa åldringar. Och kallt räknar med att komma undan.”