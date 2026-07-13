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Det är svårt att få tag i studentboende i storstäderna. (Magnus Andersson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Studentbostadsbristen

Ledare: Det finns för många studenter, inte för få bostäder

Av Alice Hermansson
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Dagens ledarsidor avhandlar en rad olika ämnen.

I Skånebaserade Sydsvenskan handlar det, inte helt oväntat, om studenternas bekymmer med att hitta bostäder inför höstterminen. Sydsvenskans ledarredaktion frågar sig om problemet verkligen är att det finns för få lägenheter – eller om det helt enkelt finns alldeles för många antagna studenter.

Man skriver bland annat att rekordmånga antas till högre utbildning samtidigt som många akademiker kämpar med att hitta jobb. Att korta utbildningarna och dra ner på antalet utbildningsplatser kan därför vara en lösning, menar ledaren.

”Inte minst skulle chanserna för nybakade studenter att få en bostad öka”, heter det.

Expressens ledare handlar om de återkommande larmen om våldtäkter och övergrepp inom äldreomsorgen. Tidningen efterlyser skärpta rutiner och en genomgripande förändring i hur misstankar om sexuella övergrepp inom äldreomsorgen hanteras.

”Det finns män som våldtar skyddslösa åldringar. Och kallt räknar med att komma undan.”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Linda Stenberg: I Tidösverige är det bäst att stanna i garderoben
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Konflikt om EU:s klimatpolitik – nu vilar ett stort ansvar på Kristersson
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

När ska äldrevården ta våldtäkterna på allvar?
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Klas A. M. Eriksson: Kortsiktiga politiker riskerar fatta beslut som inte gynnar någon
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Gunnar Hökmark: Den svåra insikten är nuet
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Bostadsbrist, javisst. Men är studenterna också för många?
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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