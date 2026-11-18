Det råder varierade ämnen på dagens ledarsidor, bland annat djurparker och AI-center omnämns.

DN:s Lisa Magnusson anser att djurparkers påstående om att de ser till djurens bästa inte alltid stämmer överens med verkligheten. Hon tar upp delfinarium på djurparken Kolmården som ska läggas ner, som exempel.

”Ta en del av fjolårets rekordintäkter och bygg en ny, stor pool. Låt delfinerna leva resten av sina liv där – utan stressande blinkande, dånande shower.”

Anders Lindberg på Aftonbladet har i stället valt att fokusera på utbyggnaden av datacenter i Sverige och tycker att frågan borde diskuteras mer.

”Samhället får betala en ganska hög kostnad för väldigt små vinster. Det är dags att dra i bromsen och ställa motkrav.”

Under 2025 dog 45 personer i arbetsplatsolyckor, något som Ann-Sofie Hermansson på GP tycker att Sverige måste börja ta på allvar.

”I stället för att säga att ’det finns värre arbetsmiljörisker’ och ’så här har vi ju alltid gjort’. Det är en skitattityd.”