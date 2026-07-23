Ledare: Svenska folket röstar inte efter sin plånbok

Valrörelsen dominerar de ledande svenska ledarsidorna på torsdagen.

Göteborgs-Postens Håkan Boström menar att S-flirtar mot mitten kan förstås av att partiet inser att de ekonomiska förutsättningarna är begränsade framåt.

”De inser också att Miljöpartiets och Vänsterpartiets alla löften om statliga satsningar inte går att finansiera utan att allvarligt skada svensk ekonomi”, skriver han.

Dagens Nyheter menar att det inte går att köpa en seger med valfläsk, trots att den förra valrörelsen lett många partier till slutsatsen att så är fallet.

”Svenska folket röstar i regel inte efter sin egen plånbok, utan efter ideologisk övertygelse och vad de tror är bäst för Sverige”, skriver ledarredaktionen.

Svenska Dagbladets Olof Ehrenkrona menar att veckans årliga IMF-granskning av den svenska ekonomin är ett gott betyg åt den sittande regeringen.

”Regeringen får stöd för den ’ackommoderande’ finanspolitiken – läs skattesänkningarna”, skriver han.