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Arkivbild från valdagen 2022. (Ali Lorestani/TT)
Valrörelsen

Ledare: Svenska folket röstar inte efter sin plånbok

Av Tomas Ekelund
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Valrörelsen dominerar de ledande svenska ledarsidorna på torsdagen.

Göteborgs-Postens Håkan Boström menar att S-flirtar mot mitten kan förstås av att partiet inser att de ekonomiska förutsättningarna är begränsade framåt.

”De inser också att Miljöpartiets och Vänsterpartiets alla löften om statliga satsningar inte går att finansiera utan att allvarligt skada svensk ekonomi”, skriver han.

Dagens Nyheter menar att det inte går att köpa en seger med valfläsk, trots att den förra valrörelsen lett många partier till slutsatsen att så är fallet.

”Svenska folket röstar i regel inte efter sin egen plånbok, utan efter ideologisk övertygelse och vad de tror är bäst för Sverige”, skriver ledarredaktionen.

Svenska Dagbladets Olof Ehrenkrona menar att veckans årliga IMF-granskning av den svenska ekonomin är ett gott betyg åt den sittande regeringen.

”Regeringen får stöd för den ’ackommoderande’ finanspolitiken – läs skattesänkningarna”, skriver han.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Lina Stenberg: Barn har inget i fängelse att göra
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Ledare: Partierna har fel – svenskar röstar inte efter plånbok
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Henrik Westman: Företagen vet bäst hur man vässar försvaret
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Svåra LVU-beslut blir inte lättare med leg
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Håkan Boström: Inte ens Socialdemokraterna vill ha en vänstersväng
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Olof Ehrenkrona: En prestation att vara stolt över
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Jesper Sahlin: Forssells trollande skyddar inga utsatta kvinnor
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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