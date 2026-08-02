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Micke Leijnegard och hans advokat. (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Domen mot Leijnegard

Leijnegard gör comeback i rutan efter domen

Av Joel Malmén
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SVT-profilen Micke Leijnegard gör comeback i ett nytt program efter domen för sexuellt ofredande, rapporterar P4 Sörmland.

”Mickes segelbåt” spelas just nu in i Torshälla och sänds på SVT nästa år. I programmet rustar Leijnegard upp en gammal båt för att göra den tävlingsbar i Mälarbåts-SM.

I november dömdes Leijnegard till böter och skadestånd efter att ha pussat en kvinnlig kollega på under en festkväll i Spanien, i samband med inspelning av ”Mästarnas mästare”.

Han har överklagat domen, men fick den inte prövad av hovrätten eller Högsta domstolen.

Hoppas på fler program
radio+text · Sveriges Radio
Dömdes till 10 000 kronor i skadestånd
TT
Programmet är en uppföljare till ”Hjälp, jag har fått en träbåt”
Expressen
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