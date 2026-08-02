Leijnegard gör comeback i rutan efter domen

SVT-profilen Micke Leijnegard gör comeback i ett nytt program efter domen för sexuellt ofredande, rapporterar P4 Sörmland.

”Mickes segelbåt” spelas just nu in i Torshälla och sänds på SVT nästa år. I programmet rustar Leijnegard upp en gammal båt för att göra den tävlingsbar i Mälarbåts-SM.

I november dömdes Leijnegard till böter och skadestånd efter att ha pussat en kvinnlig kollega på under en festkväll i Spanien, i samband med inspelning av ”Mästarnas mästare”.

Han har överklagat domen, men fick den inte prövad av hovrätten eller Högsta domstolen.