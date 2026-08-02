Leijnegard gör comeback i rutan efter domen
SVT-profilen Micke Leijnegard gör comeback i ett nytt program efter domen för sexuellt ofredande, rapporterar P4 Sörmland.
”Mickes segelbåt” spelas just nu in i Torshälla och sänds på SVT nästa år. I programmet rustar Leijnegard upp en gammal båt för att göra den tävlingsbar i Mälarbåts-SM.
I november dömdes Leijnegard till böter och skadestånd efter att ha pussat en kvinnlig kollega på under en festkväll i Spanien, i samband med inspelning av ”Mästarnas mästare”.
Han har överklagat domen, men fick den inte prövad av hovrätten eller Högsta domstolen.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen