Livstidsdomen fastställd efter dubbelmordet i Klippan

Hovrätten fastställer tingsrättens livstidsdom för 58-årige Eddie Bager efter det uppmärksammade dubbelmordet på pensionärsparet Anders och Lena Nordahl i skånska Klippan, rapporterar HD.

Precis som i tingsrätten uppgav Bager under hovrättsförhandlingen att han inte mindes något och därför varken kan erkänna eller neka till morden.

Det äldre paret dödades i sitt hem mitt i natten i maj förra året. Motivet till mordet har inte kunnat fastställas.