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Dubbelmordet i Klippan

Livstidsdomen fastställd efter dubbelmordet i Klippan

Av Anders Hovne
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Hovrätten fastställer tingsrättens livstidsdom för 58-årige Eddie Bager efter det uppmärksammade dubbelmordet på pensionärsparet Anders och Lena Nordahl i skånska Klippan, rapporterar HD.

Precis som i tingsrätten uppgav Bager under hovrättsförhandlingen att han inte mindes något och därför varken kan erkänna eller neka till morden.

Det äldre paret dödades i sitt hem mitt i natten i maj förra året. Motivet till mordet har inte kunnat fastställas.

Dubbelmordet i Klippan — det gäller saken

  • Eddie Bager, 58, dömdes till livstids fängelse för dubbelmordet på ett pensionärspar i Klippan i maj 2025.
  • Bager bröt sig in i parets hem nattetid och överföll dem, enligt tingsrätten. Enligt åtalet slog han ihjäl paret med en brandsläckare.
  • Utredningen visade att Bager inte hade någon relation till offren och inget motiv har kunnat fastställas.
  • Bager har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning som visade att han inte led av allvarlig psykisk störning vid brottet.
  • Dottern till paret hittade sina föräldrar döda efter att de inte dykt upp på ett kalas och inte svarat i telefon.
Rättegången pågick i fyra dagar
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