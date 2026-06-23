Lokal tv-station fick brev om att Nancy Guthrie är död

Kort efter att 84-åriga Nancy Guthrie, mamma till den amerikanska tv-profilen Savannah Guthrie, försvann fick den lokala tv-stationen 13 News ett meddelande från kidnapparna om att hon är död. Det uppger poliskällor för CNN och ABC News.

Guthrie kidnappades i sitt hem i Tucson, Arizona, den 1 februari. Några dagar senare fick flera medier brev från kidnapparna där de krävde lösensumma i kryptovaluta för att släppa henne. Kort därefter ska 13 News ha tagit emot ytterligare ett brev, där det stod att 84-åringen dog kort efter kidnappningen. Enligt kanalen tog familjen båda breven på fullt allvar och svarade med en film på sociala medier.

”Vi har fått ert meddelande och vi förstår”, sa Savannah Guthrie efter att andra brevet mottogs.

FBI bedömer att båda breven kom från samma avsändare, men har ännu inte kunnat bekräfta att det rör sig om de faktiska kidnapparna.

Nancy Guthrie är fortfarande försvunnen och utredningen pågår.