ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Polisen tror att det var kidnapparna som skickade breven
Försvunna Nancy Guthrie

Lokal tv-station fick brev om att Nancy Guthrie är död

Av Ebba Örn
Publicerad:

Kort efter att 84-åriga Nancy Guthrie, mamma till den amerikanska tv-profilen Savannah Guthrie, försvann fick den lokala tv-stationen 13 News ett meddelande från kidnapparna om att hon är död. Det uppger poliskällor för CNN och ABC News.

Guthrie kidnappades i sitt hem i Tucson, Arizona, den 1 februari. Några dagar senare fick flera medier brev från kidnapparna där de krävde lösensumma i kryptovaluta för att släppa henne. Kort därefter ska 13 News ha tagit emot ytterligare ett brev, där det stod att 84-åringen dog kort efter kidnappningen. Enligt kanalen tog familjen båda breven på fullt allvar och svarade med en film på sociala medier.

”Vi har fått ert meddelande och vi förstår”, sa Savannah Guthrie efter att andra brevet mottogs.

FBI bedömer att båda breven kom från samma avsändare, men har ännu inte kunnat bekräfta att det rör sig om de faktiska kidnapparna.

Nancy Guthrie är fortfarande försvunnen och utredningen pågår.

Fallet Nancy Guthrie — det gäller saken

  • Nancy Guthrie, 84, försvann från sitt hem i Tucson, Arizona i månadsskiftet januari-februari. Hon misstänks ha kidnappats.
  • Blodspår hittades vid huset och övervakningsbilder visar en maskerad, beväpnad man utanför Guthries dörr samma dag.
  • Flera kravbrev om lösensumma har skickats till familjen och medier, men polisen har inte bekräftat deras äkthet.
  • FBI har släppt övervakningsfilm och utlyst en belöning för tips som kan leda till att Guthrie hittas. Även familjen har utlyst en belöning.
  • En person förhördes och släpptes, och polisen har ännu ingen misstänkt trots en omfattande utredning.
Sökandet efter Nancy Guthrie pågår ännu
CNN
13 News släpper inte breven i sin helhet, av respekt för familjen
www.kold.com
I det andra brevet uppgavs att man inte avsett att döda 84-åringen
abcnews.com
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Försvunna Nancy GuthrieSavannah GuthrieUSANordamerika