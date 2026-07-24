Lönestrul för kunder hos Swedbank
Under fredagsmorgonen har Swedbank haft tekniska problem med vissa löneutbetalningar till sina kunder, skriver Aftonbladet.
”Förseningen för våra kunder beror på att en del utbetalande organisationer inte gjort nödvändiga uppdateringar i ett nytt betalsystem”, skriver Love Liman Jacobsson, pressansvarig på Swedbank i ett mejl till Aftonbladet.
Problemet ska vara löst under dagen, enligt Swedbank.
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