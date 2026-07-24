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Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Swedbanks driftstörningar

Lönestrul för kunder hos Swedbank

Av Magnus Eriksson
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Under fredagsmorgonen har Swedbank haft tekniska problem med vissa löneutbetalningar till sina kunder, skriver Aftonbladet.

”Förseningen för våra kunder beror på att en del utbetalande organisationer inte gjort nödvändiga uppdateringar i ett nytt betalsystem”, skriver Love Liman Jacobsson, pressansvarig på Swedbank i ett mejl till Aftonbladet.

Problemet ska vara löst under dagen, enligt Swedbank.

Problem hos Swedbank på löningsfredagen
Aftonbladet
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