Lundells mamma stämmer honom på 50 000 kronor
Influencern Joakim Lundell stäms av sin mamma Annika Berg, rapporterar Aftonbladet. Hon kräver 50 000 kronor i skadestånd för kränkning efter en Youtubeintervju från 2021 där hon enligt stämningsansökan framställs som psykiskt sjuk och sadistisk.
I videon berättar Lundell om sin barndom och beskriver händelser där mamman ska ha utsatt honom för psykisk och fysisk misshandel. Klippet har setts över 100 000 gånger.
Bergs advokat menar att uppgifterna är osanna och att Lundell inte har ”vidtagit tillräckliga åtgärder för att kontrollera uppgifternas sanningshalt”. Joakim Lundell har avböjt att kommentera ärendet.
Granskningen av Lundell — det gäller saken
- SVT:s dokumentärserie ”Hatet” om Joakim Lundell granskade hans påståenden om övergrepp i barndomen och fann inget stöd i journaler eller myndighetsdokument.
- Dokumentären blev Sveriges mest anmälda programserie någonsin med över 2 400 anmälningar till Granskningsnämnden, men friades senare av nämnden.
- Joakim Lundell och hans advokat anklagade SVT för förtal och krävde avpublicering, men SVT stod fast vid publiceringen.
- Lundells mamma och halvbror motsatte sig offentligt hans berättelse, medan flera kändisar och hans fosterfamilj kritiserade dokumentärens vinkling och ifrågasatte dess bild av familjen.
- Dokumentären nominerades till Guldspaden för grävande journalistik och ledde till ökat intresse för Lundells självbiografi ”Monster”.
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