Lundells mamma stämmer honom på 50 000 kronor

Influencern Joakim Lundell stäms av sin mamma Annika Berg, rapporterar Aftonbladet. Hon kräver 50 000 kronor i skadestånd för kränkning efter en Youtubeintervju från 2021 där hon enligt stämningsansökan framställs som psykiskt sjuk och sadistisk.

I videon berättar Lundell om sin barndom och beskriver händelser där mamman ska ha utsatt honom för psykisk och fysisk misshandel. Klippet har setts över 100 000 gånger.

Bergs advokat menar att uppgifterna är osanna och att Lundell inte har ”vidtagit tillräckliga åtgärder för att kontrollera uppgifternas sanningshalt”. Joakim Lundell har avböjt att kommentera ärendet.