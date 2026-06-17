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Illustrationsbild. (Shutterstock)
Gruvindustrins framtid

Lundin Mining spår kraftigt ökade vinster

Av Andreas Victorzon
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Lundin Mining räknar med kraftigt stigande vinster det kommande decenniet i spåren av de stigande metallpriserna och gruvjättens planerade utbyggnad. Det skriver bolaget i en uppdaterad prognos i samband med onsdagens kapitalmarknadsdag.

Mellan 2026 och 2030 spår Lundin Mining att deras sammanlagda justerade rörelseresultat uppgår till cirka 13,2 miljarder dollar, motsvarande knappt 124 miljarder kronor. För nästa femårsperiod 2031-2035 räknar man med att den siffran stiger till 22,3 miljarder dollar, eller 209 miljarder kronor.

För 2026 väntar sig Lundin Mining ett justerat rörelseresultat på 1,7 miljarder dollar, motsvarande 16 miljarder kronor.

Lundin Mining planerar utbyggnader vid anläggningarna Caserones, Candelaria och Chapada
pressmeddelande · mfn.se
Vill nå en årlig produktion på 500 000 ton koppar och 550 000 uns guld
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Lundin Mining står fast vid sin produktionsprognos för 2026
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