Lustgasanvändandet har minskat kraftigt med ny lag

Lustgasflaskor och ballonger slängda på Ångbåtsbron i hamnen i Malmö en söndagmorgon i början på september 2024.

Det har gått drygt ett år sedan det blev förbjudet att sälja lustgas i berusningssyfte. Sedan dess har antalet larm som kommer in till Giftinformationscentralen sjunkit kraftigt, rapporterar P4 Göteborg.

Under de sex första månaderna i år kom det in 127 samtal, jämfört med 560 samtal under samma period i fjol. Det motsvarar en minskning med nästan 80 procent.

Johanna Nordmark Grass, överläkare på Giftinformationscentralen, säger till radion att hon och hennes kollegor är ”jätteglada” över utvecklingen.

– Jag tycker det här visar att lagstiftning faktiskt kan ha en väldigt tydlig effekt i vissa fall.