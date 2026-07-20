Lustgasanvändandet har minskat kraftigt med ny lag
Det har gått drygt ett år sedan det blev förbjudet att sälja lustgas i berusningssyfte. Sedan dess har antalet larm som kommer in till Giftinformationscentralen sjunkit kraftigt, rapporterar P4 Göteborg.
Under de sex första månaderna i år kom det in 127 samtal, jämfört med 560 samtal under samma period i fjol. Det motsvarar en minskning med nästan 80 procent.
Johanna Nordmark Grass, överläkare på Giftinformationscentralen, säger till radion att hon och hennes kollegor är ”jätteglada” över utvecklingen.
– Jag tycker det här visar att lagstiftning faktiskt kan ha en väldigt tydlig effekt i vissa fall.
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