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Lustgasflaskor och ballonger slängda på Ångbåtsbron i hamnen i Malmö en söndagmorgon i början på september 2024. (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Lustgasvarningarna

Lustgasanvändandet har minskat kraftigt med ny lag

Av Emma Hedlin
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Det har gått drygt ett år sedan det blev förbjudet att sälja lustgas i berusningssyfte. Sedan dess har antalet larm som kommer in till Giftinformationscentralen sjunkit kraftigt, rapporterar P4 Göteborg.

Under de sex första månaderna i år kom det in 127 samtal, jämfört med 560 samtal under samma period i fjol. Det motsvarar en minskning med nästan 80 procent.

Johanna Nordmark Grass, överläkare på Giftinformationscentralen, säger till radion att hon och hennes kollegor är ”jätteglada” över utvecklingen.

– Jag tycker det här visar att lagstiftning faktiskt kan ha en väldigt tydlig effekt i vissa fall.

Lagen reglerar också hur mycket lustgas som får säljas vid ett tillfälle
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