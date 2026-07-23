Lyft för asiatiska chip-aktier efter Alphabets rapport

Asiatiska halvledaraktier stiger efter att Alphabets planer på att lägga upp till 200 miljarder dollar, motsvarande 1 900 miljarder kronor, på AI-investeringar väckt optimism kring positiva följdeffekter. Det rapporterar Bloomberg.

Delårsrapporten från Googles ägarbolag som släpptes på onsdagskvällen bidrog till att lugna marknaden som har oroat sig över hur hållbart AI–rallyt på börsen är.

”Ribban var hög, men Alphabet kom över den”, skrev Mark Mahaney, analytiker på Evercore ISI, i en kommentar till nyhetsbyrån.

Den sydkoreanska minneskortstillverkaren SK Hynix stiger med 5 procent. Bolaget får mer än 7 procent av sin försäljning från Alphabet.