ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild. (Ahn Young-joon / AP)
Dagens börs

Lyft för asiatiska chip-aktier efter Alphabets rapport

Av Magnus Eriksson
Publicerad:

Asiatiska halvledaraktier stiger efter att Alphabets planer på att lägga upp till 200 miljarder dollar, motsvarande 1 900 miljarder kronor, på AI-investeringar väckt optimism kring positiva följdeffekter. Det rapporterar Bloomberg.

Delårsrapporten från Googles ägarbolag som släpptes på onsdagskvällen bidrog till att lugna marknaden som har oroat sig över hur hållbart AI–rallyt på börsen är.

”Ribban var hög, men Alphabet kom över den”, skrev Mark Mahaney, analytiker på Evercore ISI, i en kommentar till nyhetsbyrån.

Den sydkoreanska minneskortstillverkaren SK Hynix stiger med 5 procent. Bolaget får mer än 7 procent av sin försäljning från Alphabet.

Lyft för tech-sektorn i Asien
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Det viktigaste från Alphabets rapport
CNBC
Alphabet tjänade 9 dollar per aktie
Direkt  · Ofta betalvägg
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen