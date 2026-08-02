36 år senare – Culkin ryktas till ny ”Ensam hemma”-film

Till vänster: En tioårig Macaulay Culkin i New York i januari 1991. Till höger: Macaulay Culkin under en filmpremiär i Los Angeles i april 2026.

Disney är nära att sätta igång arbetet med en ny ”Ensam hemma”-film, där Macaulay Culkin ska reprisera sin roll som Kevin – men den här gången som vuxen, uppger en källa för People.

– Det är ett väldigt tidigt skede. Det är bara en idé, men det är nästan grönt ljus från Disney, säger källan och uppger att Culkin ska vara den som driver projektet.

Så sent som i fjol sade Culkin att han har en idé om en film där Kevin har blivit en ensamstående pappa som jobbar för mycket och inte ger sitt barn tillräckligt med uppmärksamhet. Något som leder till att barnet låser ute honom och gillrar fällor så att han inte kan ta sig in igen.

Culkin spelade i de två första ”Ensam hemma”-filmerna, som kom 1990 respektive 1992. Sedan dess har sviten fyllts ut med ytterligare fyra filmer.