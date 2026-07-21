Maga rustar med miljarder inför mellanårsvalet

Donald Trumps främsta insamlingsorganisation Maga Inc har samlat in en krigskassa på 400 miljoner dollar, omkring 3,8 miljarder kronor, inför mellanårsvalet i höst. Det rapporterar Financial Times.

Det är mer pengar än någon annan ”super PAC” samlat in under ett mellanvalsår och ger Trumpstödda kandidater ett stort ekonomiskt övertag.

Maga Inc:s kassa är också mer än tre gånger så stor som Republikanernas nationella partiorganisation RNC:s kassa och omkring 25 procent mer än Demokraternas DNC:s.

Enligt amerikansk lag får super PAC:s samla in obegränsade belopp till politiska kampanjer.