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En Maga-keps. (Butch Dill / AP)
Mellanårsvalet i USA

Maga rustar med miljarder inför mellanårsvalet

Av Adam Lindh
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Donald Trumps främsta insamlingsorganisation Maga Inc har samlat in en krigskassa på 400 miljoner dollar, omkring 3,8 miljarder kronor, inför mellanårsvalet i höst. Det rapporterar Financial Times.

Det är mer pengar än någon annan ”super PAC” samlat in under ett mellanvalsår och ger Trumpstödda kandidater ett stort ekonomiskt övertag.

Maga Inc:s kassa är också mer än tre gånger så stor som Republikanernas nationella partiorganisation RNC:s kassa och omkring 25 procent mer än Demokraternas DNC:s.

Enligt amerikansk lag får super PAC:s samla in obegränsade belopp till politiska kampanjer.

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Trots den stora kassan har de ännu inte börjat lägga pengar på republikanska kandidater
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Mellanårsvalet i USAUSANordamerika Donald TrumpAmerikansk politik