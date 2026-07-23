Man åtalas för knivmord på kvinna i Skellefteå
En 34-årig man åtalas för mord på en 31-årig kvinna i Skellefteå i april i år, meddelar åklagarmyndigheten. Mannen misstänks ha knivhuggit kvinnan i halsen i sin bostad och greps på platsen av polis.
– Kvinnan befann sig hemma hos gärningsmannen när det oprovocerade angreppet skedde. Hon tillfogades så allvarliga skador att hon senare avled på sjukhus, säger kammaråklagare Anna Lundberg, som är förundersökningsledare.
Mannen åtalas även för bland annat narkotikabrott sedan 30 gram amfetamin påträffats på platsen.
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