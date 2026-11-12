Manchester United sparkar sin tränare Michael Carrick, uppger klubben på sin hemsida.

Carrick blev permanent tränare 2026 efter att ha lett laget till tolv segrar på 17 matcher i Premier League.

Den senaste tiden har det gått betydligt trögare, och av de senaste 15 matcherna har United bara vunnit tre.

”Michael är, och kommer alltid att vara, en Manchester United-legendar”, skriver klubben, som också meddelar att en ersättare ska utses så snabbt som möjligt.