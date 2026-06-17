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Luigi Mangione i rätten under onsdagen. (Angelina Katsanis /AP/TT / AP)
Åtalet mot Luigi Mangione

Mangiones advokat: Led av ”extrem känslomässig störning”

Av Hedda Hallsenius
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Luigi Mangione, som misstänks för mordet på sjukförsäkrings-vd:n Brian Thompson, led av en ”extrem känslomässig störning”, menar hans försvarsadvokat.

Enligt domaren har Mangiones advokat lagt fram ett försvar där man hävdar straffrättslig otillräknelighet, alltså att Mangione inte kan hållas straffrättsligt ansvarig på grund av allvarlig psykisk störning.

Om de lyckas kan Mangione dömas till rättspsykiatrisk vård i stället för fängelse.

Mangione nekar till brott.

Luigi Mangiones rättegång ska inledas den 8 september
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Åtalet mot Luigi MangioneUSANordamerika Luigi Mangione