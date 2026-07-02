Misstänkt fall av marburgvirus upptäckt i Uganda

En vårdarbetare vid ett ebolacenter på gränsen mellan Uganda och Kongo-Kinshasa.

Ett misstänkt fall av det mycket dödliga marburgviruset har upptäckts i Uganda, meddelar Världshälsoorganisationen (WHO), enligt AFP.

WHO:s chef för hälsoinsatser, Chikwe Ihekweazu, säger vid en presskonferens att Uganda rapporterade det misstänkta fallet till organisationen den 30 juni.

Han säger också att Uganda är väl förberett för att upptäcka och övervaka smittsamma sjukdomar efter ebolautbrottet i grannlandet Kongo-Kinshasa, som även spridit sig till Uganda, och att WHO stöttar landet i det arbetet.

– Just nu låter vi de nationella myndigheterna slutföra sina utredningar. Vi stöttar dem på plats i landet och kommer att rapportera vad de kommer fram till, säger Ihekweazu.