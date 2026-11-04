(Stina Stjernkvist / SvD / TT / Svenska Dagbladet)

Influeraren Matilda Djerfs bolag halverar omsättningen under 2025, skriver Expressen.

Nettoomsättningen sjunker från 348 miljoner kronor till 174, visar bolaget Djerf Avenues årsredovisning. Resultatet efter skatt gick från en vinst på elva miljoner kronor till en förlust på 69 miljoner.

”Resultatet förklaras huvudsakligen av en omfattande nedskrivning av lagret samt en minskad omsättning under året.”

Företaget har genomfört besparingar under året och räknar med fler framöver.

I slutet av 2024 avslöjade Aftonbladet bristande arbetsmiljö på Djerfs kontor. Anställda vittnade om offentliga utskällningar och mobbning.