Meteorologen: Håll dig inomhus under åskovädret

TV4 Nyheternas meteorolog Toni Fuentes uppmanar de som befinner sig i åskovädret att hålla sig inomhus.

– Är man ute ska man inte vara nära höga föremål som träd, och man ska inte bada när åskan närmar sig, säger Fuentes.

Över 1 000 blixtar i halvtimmen har registrerats i vissa områden efter att ovädret dragit in över de södra delarna av Sverige, skriver flera tidningar.

Samtidigt har det mullrat i både Jämtland och Västernorrland under morgonen, skriver Aftonbladet. Det gjorde att över 1 900 hushåll blev strömlösa i Strömsund, Sollefteå och Örnsköldsvik.