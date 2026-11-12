Oslo har redan fått snö.

Snöovädret som drar in över Sverige kan bli det värsta på tio år under en novembermånad. Det säger Klarts meteorolog Lasse Rydqvist till Omni.

– Vi får gå tillbaka till november 2016 för att hitta en riktigt tydlig parallell så här tidigt på säsongen. Då föll lokalt minst 85 centimeter snö söder om Skellefteå.

Nu förväntas 50 till 80 centimeter snö kring Skellefteå och den norra kusten under torsdagen och fredagen. Det råder röd varning i området, vilket är den första i Sverige sedan SMHI bytte till färgsystemet.

Men det blir inte det värsta snöovädret på länge.

– Vi behöver bara backa till stormen Anna i januari för att hitta något mer omfattande, säger han.