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Konceptbilder. (Midjourney)
Framtidens vård

Midjourney ska börja med helkroppsskanningar

Av Helena Sällström
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AI-bolaget Midjourney presenterar sin första hårdvarusatsning, rapporterar Bloomberg.

Planen är att bygga 50 000 helkroppsskannrar som använder ultraljud för att skapa detaljerade bilder av kroppens insida. Bolaget har hittills främst jobbat med AI-generering av bilder och klivet in i hälsobranschen beskrivs som oväntat.

”Vi använder inte ens AI i dem än, bara väldigt cool hårdvara och mjukvara”, säger Midjourneys vd David Holz i en kommentar.

Enligt Holz ska tekniken på sikt kunna överträffa magnetkameraundersökningar (MRI), men företaget presenterar ingen data som styrker det påståendet.

Skanningarna ska ske på spa-anläggningar och den första ska öppna i San Francisco 2027.

Holz svarar undvikande på frågor om vad USA:s hälsomyndighet ska säga
Bloomberg  · Ofta betalvägg
”Du sänks ner i en gyllene bassäng, genom en ring av sensorer som fungerar som delfiners ekolod”
The Verge
Midjourney skriver om satsningen
www.midjourney.com
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Framtidens vårdMidjourney