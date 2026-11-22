Den amerikanska popsångaren Miley Cyrus, 33 år, har gift sig med trummisen Maxx Morando, 28 år, rapporterar flera medier.

Bröllopet hölls i Palm Springs i Kalifornien. Framför kanten på en pool hade en båge täckt av vita blommor byggts upp. Med på bröllopet var bland annat Cyrus mamma Tish och syster Noah, skriver BBC.

Paret har varit tillsammans i fyra år, och förlovade sig i december förra året.