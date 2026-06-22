Minst 54 skadade efter ”teknisk incident” i Qatar
Minst 54 personer skadades och 18 saknas efter en explosion i industrizonen Ras Laffan i Qatar under söndagen, enligt internationella medier. Orsaken uppges vara en ”teknisk incident” som ska ha inträffat i samband med att personalen försökt återstarta driften i en av områdets gasanläggningar.
I mars riktade Iran robotattacker mot gasanläggningen utanför Doha, vilket orsakade skador som bedöms ta flera år att återställa.
bakgrund
Ras Laffan
Wikipedia (en)
Ras Laffan Industrial City (Arabic: رأس لفان, romanized: Ra’s Lafān) is a Qatari industrial hub located 80 kilometres (50 mi) north of Doha. It is administered by QatarEnergy. Ras Laffan Industrial City is Qatar's main site for production of liquefied natural gas and gas-to-liquid. It hosts among others ORYX GTL and Pearl GTL plants, QatarEnergy LNG plants, and the Dolphin gas processing plant, the Laffan Refinery, and Ras Laffan A, B, and C integrated water and power plants. With an enclosed water area of approximately 4,500 ha (11,000 acres), Ras Laffan Port is the largest artificial harbour in the world and contains the world's largest LNG export facility, capable of exporting 15 million tons of liquids per year.
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