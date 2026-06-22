Minst 54 skadade efter ”teknisk incident” i Qatar

Minst 54 personer skadades och 18 saknas efter en explosion i industrizonen Ras Laffan i Qatar under söndagen, enligt internationella medier. Orsaken uppges vara en ”teknisk incident” som ska ha inträffat i samband med att personalen försökt återstarta driften i en av områdets gasanläggningar.

I mars riktade Iran robotattacker mot gasanläggningen utanför Doha, vilket orsakade skador som bedöms ta flera år att återställa.