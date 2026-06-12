Misstänkt fornminnesbrott kopplas till medeltidsskatt

Fyra personer misstänks för fornminnesbrott i Stockholmsområdet, men exakt vilket fornminne de skadat eller tagit vill åklagaren inte säga, skriver Dagens Nyheter.

Detta har fått spekulationer att ta fart om vad kvartetten egentligen kan ha gjort. Enligt domstolsdokument har brottet skett på Mörkö utanför Södertälje ”eller på annan okänd plats”, vilket fått DN att dra kopplingar till fynden av medeltidsskatten Hörningsholmsskatten, som hittades just där.

Den skatten bestod av 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatid fram till tidig medeltid.