Mjällby föll i CL-kvalet – tappade i slutminuterna

Ett straffmål från VM-spelaren Elliot Stroud gjorde att Mjällby såg ut att gå segrande ur den första matchen mot Slovan Bratislava i kvalet till Champions League.

Men två sena mål från det slovakiska mästarlaget gjorde att det blev en 1–2-förlust på hemmaplan. Ett skott från Suleiman Camara letade sig in i Mjällbymålet när drygt tio minuter återstod, och när klockan stod på 94 kom nästa kalldusch. Manasse Kianga frispelades i en kontring och rullade in 2–1-målet.

Returmötet spelas nästa vecka.