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Mjällbys Ali Youssef. (CHRISTOFFER BORG MATTISSON / BILDBYRÅN)
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Mjällby föll i CL-kvalet – tappade i slutminuterna

Av Patrik Dahlin
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Ett straffmål från VM-spelaren Elliot Stroud gjorde att Mjällby såg ut att gå segrande ur den första matchen mot Slovan Bratislava i kvalet till Champions League.

Men två sena mål från det slovakiska mästarlaget gjorde att det blev en 1–2-förlust på hemmaplan. Ett skott från Suleiman Camara letade sig in i Mjällbymålet när drygt tio minuter återstod, och när klockan stod på 94 kom nästa kalldusch. Manasse Kianga frispelades i en kontring och rullade in 2–1-målet.

Returmötet spelas nästa vecka.

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Aftonbladet
Mjällby fick straff med en halvtimme kvar
Expressen
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