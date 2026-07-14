Mjällby ska CL-kvala mot mästarlag från Gibraltar

Mjällbys första motståndare i kvalet till Champions League blir Lincoln Red Imps från Gibraltar, skriver flera medier.

Blekingelaget går in i kvalet i den andra omgången, medan Lincoln Red Imps tvingades spela även den första rundan. Där blev det seger mot Inter Club d’Escaldes från Andorra.

Laget från Gibraltar har 30 inhemska titlar men har aldrig gått längre än andra rundan i kvalet till Champions League.

Den första matchen i dubbelmötet spelas 21 juli.