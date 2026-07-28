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Mjällbys Villiam Granath och Lincoln red imps FC:s målvakt Jaylan Hankins under det första mötet på hemmaplan. (Andreas Hillergren/TT / TT Nyhetsbyrån)
Champions League 26/27

Mjällby vidare – säkrar plats i Europa

Av Adam Lindh
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Mjällby har säkrat spel i Europa i höst. Efter avancemanget i Champions League-kvalet är klubben garanterad minst en plats i Conference League.

Efter 3–0-segern hemma spelade Mjällby 0–0 borta mot Gibraltarlaget Red Imps på tisdagen och tog sig därmed vidare. Inför returen varnade dock spelarna för planen på Gibraltar, som beskrivits som en mardröm, skriver Sportbladet.

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