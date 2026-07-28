Mjällby vidare – säkrar plats i Europa

Mjällby har säkrat spel i Europa i höst. Efter avancemanget i Champions League-kvalet är klubben garanterad minst en plats i Conference League.

Efter 3–0-segern hemma spelade Mjällby 0–0 borta mot Gibraltarlaget Red Imps på tisdagen och tog sig därmed vidare. Inför returen varnade dock spelarna för planen på Gibraltar, som beskrivits som en mardröm, skriver Sportbladet.

– Underlaget är det sämsta jag någonsin spelat på, sa Tom Pettersson till BLT efter en träning på arenan.