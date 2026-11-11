Elon Musk, grundare till Space X, sätter sitt hopp till rymden – och hoppas framtidens datacenter kan flyttas dit.

Mellanårsvalet blev ett rejält bakslag för AI-industrin. I flera delstater kräver nya guvernörer byggstopp för datacenter – och tävlar om att lova hårdare tag.

Det ser tufft ut för AI-jättarna.

Elon Musk verkar inte oroa sig. Nu vill han flytta datacenter till rymden.