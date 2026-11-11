AI-kapplöpningen • Omni förklarar
Motstånd och elektrikerbrist – behöver AI-jättarna en plan B för datacentren?
Mellanårsvalet blev ett rejält bakslag för AI-industrin. I flera delstater kräver nya guvernörer byggstopp för datacenter – och tävlar om att lova hårdare tag.
Det ser tufft ut för AI-jättarna.
Elon Musk verkar inte oroa sig. Nu vill han flytta datacenter till rymden.
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