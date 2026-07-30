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Krasniqi och Larsson. (Bildbyrån)
Europakvalen 2026

Nervig kväll väntar: ”Det är Europa vi spelar om”

Av Patrik Dahlin
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Gais har en seger i bagaget och IFK Göteborg är pressat när Göteborgslagen reser till Danmark respektive Estland för Europakval.

De grönsvarta har 1–0 med sig från hemmamatchen mot Nordsjälland. Gais-målvakten Mergim Krasniqi tycker att det är stort att laget, som för inte alltför länge sedan spelade i division 1, nu får tävla i utlandet.

– Det är Europa vi spelar om nu, inte bara Sverige, säger han till GP.

För IFK Göteborg är situationen den omvända. Laget har gått svagt i allsvenskan och i Europaspelet mot Levadia Tallinn är ställningen 1–2. Efter hemmaförlusten har Stefan Billborn sparkats från tränarposten, och nyförvärvet Sam Larsson har hopp om avancemang.

– Jag tror att vi har goda chanser, säger han till Expressen.

Medan Gais och IFK kvalar till Conference League i kväll ska Hammarby försöka gå vidare i kvalet till högre rankade Europa League. Brysselklubben Anderlecht står för motståndet och ställningen är 1–1.

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