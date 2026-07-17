Nesser blir kvitt fotbojan – har avtjänat sitt straff

Håkan Nesser i samband med rättegången i Stockholms tingsrätt.

På söndag plockas fotbojan bort från Håkan Nessers ankel.

– Sedan har jag full frihet, säger författaren till P4 Gotland.

Under 2024 dömdes han till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott, vilket han ännu förnekar. Avslutningen av straffet har avtjänats inom frivården som museivärd på ett krigssjukhusmuseum på norra Gotland, som radion har besökt.

Nesser säger att han lär använda sin erfarenhet från fängelset i sitt framtida författarskap.

– Det blir väl något, men jag vet inte vad – än.