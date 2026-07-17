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Håkan Nesser i samband med rättegången i Stockholms tingsrätt. (Anders Wiklund/TT)
Domen mot Håkan Nesser

Nesser blir kvitt fotbojan – har avtjänat sitt straff

Av Marcus Lindén
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På söndag plockas fotbojan bort från Håkan Nessers ankel.

– Sedan har jag full frihet, säger författaren till P4 Gotland.

Under 2024 dömdes han till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott, vilket han ännu förnekar. Avslutningen av straffet har avtjänats inom frivården som museivärd på ett krigssjukhusmuseum på norra Gotland, som radion har besökt.

Nesser säger att han lär använda sin erfarenhet från fängelset i sitt framtida författarskap.

– Det blir väl något, men jag vet inte vad – än.

Nesser visar upp sin fotboja för besökarna: ”Passar väldigt bra till mina svarta tofflor”
radio+text · Sveriges Radio
Han har jobbat på museet sedan i maj
TT
bakgrund
 
Håkan Nesser
Wikipedia (sv)
Sven Håkan Nesser, född 21 februari 1950 i Kumla, är en svensk författare som främst skriver kriminalromaner.
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