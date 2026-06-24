Netflix nya drag – släpper interaktivt skräckspel
Netflix släpper ett nytt interaktivt skräckspel, skriver TT.
”Unhinged” följer en kvinna som blir instängd i sitt hem under en kraftig orkan. Plötsligt ringer telefonen och hennes vän säger åt henne att omedelbart lämna byggnaden – då inser hon att hon inte är ensam.
Premissen hade kunnat vara hämtad ur ett avsnitt av ”Black mirror”, skriver Rolling Stones. Men i stället för att bara titta blir spelaren en del av berättelsen. Samtal och meddelanden i spelet sker exempelvis direkt på spelarens egen telefon.
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