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Bild från spelet. (Netflix)
Nöje & kultur

Netflix nya drag – släpper interaktivt skräckspel

Av Ebba Örn
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Netflix släpper ett nytt interaktivt skräckspel, skriver TT.

”Unhinged” följer en kvinna som blir instängd i sitt hem under en kraftig orkan. Plötsligt ringer telefonen och hennes vän säger åt henne att omedelbart lämna byggnaden – då inser hon att hon inte är ensam.

Premissen hade kunnat vara hämtad ur ett avsnitt av ”Black mirror”, skriver Rolling Stones. Men i stället för att bara titta blir spelaren en del av berättelsen. Samtal och meddelanden i spelet sker exempelvis direkt på spelarens egen telefon.

Spelet släpps för alla som har Netflix den 30 juni
TT
Sadie Sink, Zoë Kravitz och Troy Baker gör röster i spelet
www.rollingstone.com
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