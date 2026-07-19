NFL-spelare lurade på stora summor av internetprofil

Philadelphia Eagles Nakobe Dean är en av dem som poserar ihop med Mohamed Coulibaly i sociala medier. Han står också listad som en samarbetspartner. Dean vill inte kommentera nyheten. Flera andra spelare från Eagles tycks också ha nappat på erbjudandet.

Flera NFL-spelare och andra amerikanska idrottsprofiler tycks ha blivit blåsta på stora summor pengar av en känd influerare i en internetbluff, skriver affärsmagasinet Barrons.

Influeraren Mohamed Coulibaly brukar på sociala medier visa upp ett jetsetliv med privatplan, lyxjakter, bilar och kändisar.

Hans upplägg har gått till enligt följande: Coulibaly bygger hemsidor som till synes säljer som smör. Med en insats på 50 000 dollar får idrottsmännen ta över sajterna, som med idrottarnas varumärken i ryggen kan växa ytterligare.

Efter ett tag öppnar sig ännu större investeringsmöjligheter med nya insatser. Men försäljningssiffrorna var fabricerade, skapade genom falska beställningar från Coulibaly själv.

– Folk vet inte om de får tillbaka sina pengar. De är rädda, säger en av idrottarna.

Bluffen har avslöjats av den tidigare svindlaren Barry Minkow, som har bytt till det ”goda laget”, och utreds nu av myndigheter. Coulibaly själv skyller flera av märkligheterna på förseningar och byråkrati.