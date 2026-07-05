Nu får Kustbevakningen hjälpa till med utmätningar

Från och med i sommar är det tillåtet för Kustbevakningen att hjälpa Kronofogden med utmätningar, rapporterar P4 Blekinge. Om Kustbevakningen vid en kontroll upptäcker att en person har skulder får de nu beslagta föremål och kontanter. Det enda som krävs är att Kronofogden ger sitt godkännande över telefon. Tidigare behövde de alltid närvara vid utmätningar.

– Att Kustbevakningen nu kan bidra till att staten och brottsoffer får betalt för sina fordringar är ett gott exempel på ett klokt resursutnyttjande, säger Jessika Janse på Kustbevakningens ledningsenhet.