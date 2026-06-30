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De flesta matbutiker och apotek måste ta emot kontanter från och med den 1 juli. (Fredrik Sandberg/TT)
Kontantlösa samhället

Nu måste livsmedelsbutiker ta emot sedlar och mynt

Av Jacob Ruderstam
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Från och med onsdag, den 1 juli, måste svenska livsmedelsbutiker och apotek ta emot sedlar och mynt. Den nya lagen träder i kraft för att motverka digitalt utanförskap och för att göra landets betalningssystem mindre sårbart om krisen eller kriget kommer, skriver TT.

Det finns undantag för butiker som endast arbetar med självscanning. Även butiker där säkerheten riskeras av ändringen undantas.

Coops presschef Carlos Cancino tycker inte att det är några konstigheter.

– I vissa scenarier när tekniken strular kan kontanter vara den enda betalformen som fungerar.

Sverige gick i bräschen när kontanterna skulle fasas ut för ett knappt decennium sedan
TT
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