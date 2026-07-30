Nu vill företag få vanliga människor att göra reklam
Glöm influerare med miljontals följare. Allt fler stora företag lägger nu marknadsföringspengar på vanliga användare med små konton i sociala medier. Det kan räcka med så lite som…
The Wall Street Journal
The Latest Darlings of Social-Media Marketing? Regular People With 500 Followers
Algorithmic changes have pushed brands to spend mo…
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