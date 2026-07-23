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Illustrationsbild. (TT)
Telefonbedrägerierna

Ny bedrägeritrend: Robotröst från ”polisen”

Av Joel Malmén
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Polisen är nedringd av personer som vittnar om en ny typ av telefonbedrägeri, där en automatiserad röst till exempel påstår att ”ditt nationella id-kort är stulet och du förekommer i en brottsutredning”. Det rapporterar TT.

Sådana samtal kommer aldrig från polisen, säger Björn Seeth vid det nationella bedrägericentret.

– När det är från automatiserade röster är det bara att lägga på.

Anmälningarna kommer främst från polisregionerna Öst, Väst och Nord.

Robotrösten kan också påstå sig komma från banken
TT
Polisen: Telefonbedrägerier ökar mot unga företagare (17 juli)
Sveriges Radio
Nya regler ska stoppa sms- och telefonbedrägerier (12 juni)
pts.se
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