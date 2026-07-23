Ny bedrägeritrend: Robotröst från ”polisen”
Polisen är nedringd av personer som vittnar om en ny typ av telefonbedrägeri, där en automatiserad röst till exempel påstår att ”ditt nationella id-kort är stulet och du förekommer i en brottsutredning”. Det rapporterar TT.
Sådana samtal kommer aldrig från polisen, säger Björn Seeth vid det nationella bedrägericentret.
– När det är från automatiserade röster är det bara att lägga på.
Anmälningarna kommer främst från polisregionerna Öst, Väst och Nord.
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