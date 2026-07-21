Ny filmbutik satsar på dvd – unga vill äga filmer

Kunderna strömmar till den nyöppnade dvd-butiken Stock Home Video i Stockholm, rapporterar SvD. Bara under öppningsdagen såldes film för över 40 000 kronor.

De tre grundarna har noterat en trend som även amerikanska medier tagit upp: Unga vill göra uppror mot strömningsjättarna.

– Du äger ingenting och saker kan plötsligt tas bort. Det blir också sämre, med reklam på fler och fler plattformar till exempel. Det skapar en stark motreaktion, säger Rebecka Winter, en av grundarna.

Förutom ”prenumerationströtthet”, att tröttna på att skrolla genom oändliga digitala bibliotek, ser många unga det som rebelliskt att äga sina filmer och serier utanför strömningsjättarnas plattformar.