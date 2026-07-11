Ny häktning efter dödsskjutningen i Uppsala

Ytterligare en person har häktats efter dödsskjutningen av en 19-åring i Uppsala förra helgen, rapporterar UNT.

Personen häktas på sannolika skäl misstänkt för grovt skyddande av brottsling.

Sedan tidigare är två personer häktade i ärendet – en misstänkt för mord och en misstänkt för medhjälp till mord.