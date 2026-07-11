Ny häktning efter dödsskjutningen i Uppsala
Ytterligare en person har häktats efter dödsskjutningen av en 19-åring i Uppsala förra helgen, rapporterar UNT.
Personen häktas på sannolika skäl misstänkt för grovt skyddande av brottsling.
Sedan tidigare är två personer häktade i ärendet – en misstänkt för mord och en misstänkt för medhjälp till mord.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen