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Poliser på plats i Uppsala. (Stefan Jerrevång/TT / TT Nyhetsbyrån)
Mordet i Uppsala

Ny häktning efter dödsskjutningen i Uppsala

Av Adam Lindh
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Ytterligare en person har häktats efter dödsskjutningen av en 19-åring i Uppsala förra helgen, rapporterar UNT.

Personen häktas på sannolika skäl misstänkt för grovt skyddande av brottsling.

Sedan tidigare är två personer häktade i ärendet – en misstänkt för mord och en misstänkt för medhjälp till mord.

Skjutningen ägde rum i stadsdelen Kvarngärdet
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Personen som sitter häktad misstänkt för mord är i tonåren
TT
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