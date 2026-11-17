Ytterligare en person kopplas till utredningen om planer på ett skoldåd i Stockholm, skriver Mitt i.

Sedan tidigare är en 14-årig pojke misstänkt för att ha hjälpt till att planera attacken. Han är också häktad misstänkt för medhjälp i Fagerstadådet.

Polisen gjorde ett tillslag i pojkens lägenhet den 24 augusti. Nu framkommer det att en person misstänks för skyddande av brottsling i Nacka några dagar senare, den 26-28 augusti.

Den nya misstänkta är över 15 år, säger åklagare Kajsa Frisk. Hon vill dock inte uttala sig om exakt vad personen misstänks ha gjort.