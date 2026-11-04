Komikern Marcus Berggren och poddaren Karin Londré startar en ny podd för Sveriges Radio. ”Hisingens detektivbyrå” ska avhandla göteborgska skrönor och mysterier och har premiär den 5 november, enligt flera medier.

På humoristiskt sätt ska välkända historier och myter om staden tas upp, och deras sanningshalt prövas. Till exempel ska duon reda ut om någon verkligen tagit med sig en pingvin hem från djurparken i Slottsskogen.

– Jag kan inte tänka mig ett bättre jobb än att prata om världens mest intressanta ämne – göteborgsk populärkultur, säger Berggren i en kommentar.