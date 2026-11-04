Ny podd om ”världens mest intressanta ämne”: Göteborg
Komikern Marcus Berggren och poddaren Karin Londré startar en ny podd för Sveriges Radio. ”Hisingens detektivbyrå” ska avhandla göteborgska skrönor och mysterier och har premiär den 5 november, enligt flera medier.
På humoristiskt sätt ska välkända historier och myter om staden tas upp, och deras sanningshalt prövas. Till exempel ska duon reda ut om någon verkligen tagit med sig en pingvin hem från djurparken i Slottsskogen.
– Jag kan inte tänka mig ett bättre jobb än att prata om världens mest intressanta ämne – göteborgsk populärkultur, säger Berggren i en kommentar.
bakgrund
Marcus Berggren
Wikipedia (sv)
Jan Marcus Berggren, född 21 augusti 1990 i Göteborgs Karl Johans församling i Göteborgs och Bohus län, är en svensk musiker, författare och ståuppkomiker.
bakgrund
Karin Londré
Wikipedia (sv)
Karin Linnéa Beatrice Londré, född 3 mars 1988 i Partille församling i Göteborgs och Bohus län, är en svensk journalist. Hon driver sedan 2018 tillsammans med Anna Sandell, som hon arbetade tillsammans med på tidningen Nöjesguiden, podden "Mord mot Mord".
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