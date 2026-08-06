Nya ”Barbie”-filmen hotad – bråkar om löner

Uppföljaren till filmen ”Barbie” riskerar att stå utan både skådespelare och regissör på grund av ett lönebråk, skriver New York Times.

I december måste Warner Bros ha nått ett nytt avtal med manusförfattaren och regissören Greta Gerwig samt skådespelarna Margot Robbie och Ryan Gosling för att det ska bli en andra film.

Annars går rättigheterna tillbaka till leksaksföretaget Mattel, som måste göra om filmen från grunden utan det gamla gänget.

Men efter succén med den första filmen har alla krävt betydligt högre löner. Det vill inte David Zaslav, vd för Warner Bros Discovery, godkänna eftersom de var för höga, enligt källor till New York Times.