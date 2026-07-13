Nya områden drabbade av ebola – över 700 döda
Dödssiffran i ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa har nu passerat 700, rapporterar Reuters. På söndagen hade 702 dödsfall bekräftats samtidigt som över 1 926 personer smittats av viruset.
Fall har nu också konstaterats i de två nordostliga provinserna Haut-Uele och Tshopo. Hittills har en respektive två personer i områdena bekräftats döda.
Företrädare för Världshälsoorganisationen, WHO, varnade förra veckan för att utbrottets verkliga omfattning kan vara två-fyra gånger större än de officiella siffrorna visar.
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