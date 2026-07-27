Nya tunga skador för AIK – som kryssade mot Häcken

AIK fick med sig en poäng i bortamatchen mot Häcken. Men Solnaklubbens långa skadelista växer efter att både Axel Kouame och Taha Ayari bytts ut med skador.

Redan inför matchen saknade laget sju spelare på grund av skador.

Matchen slutade 0–0, men nog borde Häcken ha gjort mål när Julius Lindberg fick ett kanonläge kvarten från slutet. Han lyckades överlista Kristoffer Nordfeldt i målet, men inte ytterbacken Mads Thychosen som placerat sig på mållinjen och blockerade skottet.

– Det är klart han ska göra mål därifrån, säger TV4-experten Nordin Gerzic.