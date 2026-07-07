Nya undersökningen vid gruvhålet är avslutad

Polisens nya tekniska utredning vid det ökända gruvhålet i Norberg har avslutats, rapporterar TV4 Nyheterna. Polisen vill inte uppge om undersökning har gett några resultat.

2022 knuffade 41-årige Taher Amini ner en kvinna i det 24 meter djupa hålet, ett brott han sedan dömdes för.

2019 försvann Taher Aminis exfru. Polisen har dock inte velat kommentera om det är det fallet den nya undersökningen gäller, eller om Taher Amini utreds.