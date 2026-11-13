Nytt ”Wolfenstein” på väg från svenska studion
Ett tredje spel i den klassiska Wolfenstein-serien är på väg. TT rapporterar att det är Uppsalastudion Machinegames som tar fram spelet och därmed avslutar den trilogi de själva påbörjade.
Det har gått nio år ”Wolfenstein II: The new colossus”. Med undantag för två sidospår har det varit tyst runt skjutspelet, som utspelar sig i en alternativ verklighet och kretsar kring brutal bekämpning av nazister.
”Ett av de viktigaste varumärkena inom gaming”, skriver Xbox-toppen Asha Sharma på X.
bakgrund
Wolfenstein
Wikipedia (en)
Wolfenstein is a series of alternate history World War II video games originally developed by Muse Software. The majority of the games follow William "B.J." Blazkowicz, an American Army captain, and his fight against the Axis powers. Earlier titles are centered around Nazi attempts to harness supernatural and occult forces, while later games are set after the Nazis successfully implement various science fiction technologies to achieve victory in World War II. The first two games in the series, Castle Wolfenstein and Beyond Castle Wolfenstein, focused on stealth-based gameplay from a top-down perspective. Beginning with id Software's Wolfenstein 3D, they shifted to, and helped popularize, the first-person shooter genre. After ZeniMax Media acquired id Software, including the Wolfenstein franchise, developer MachineGames became the series' primary developer.
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