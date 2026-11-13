Nytt ”Wolfenstein” på väg från svenska studion

Ett tredje spel i den klassiska Wolfenstein-serien är på väg. TT rapporterar att det är Uppsalastudion Machinegames som tar fram spelet och därmed avslutar den trilogi de själva påbörjade.

Det har gått nio år ”Wolfenstein II: The new colossus”. Med undantag för två sidospår har det varit tyst runt skjutspelet, som utspelar sig i en alternativ verklighet och kretsar kring brutal bekämpning av nazister.

”Ett av de viktigaste varumärkena inom gaming”, skriver Xbox-toppen Asha Sharma på X.