”Obsession”-stjärnan vill göra Marvel-film

Inde Navarrette har fått sitt stora genombrott med skräckfilmen ”Obsession”. Nu vill hon visa att det inte bara var en lyckoträff, säger hon till nöjesajten Nylon.

Efter succén har Navarrette ”100 procent sett ett skifte” i vilka typer av roller hon blir kontaktad för. Själv skulle hon gärna göra en Marvel-film, berättar hon.

Nyligen har Navarrette träffat Jake Schreier, som regisserar Marvels kommande X-Men-film. Hon ska även ha mött Michael Mann, som arbetar med rollbesättningen till Heat 2, uppföljaren till hans ikoniska 90-talsrulle, skriver Hollywood Reporter.

”Obsession” är en av 2026 års hittills mest lönsamma filmer och har spelat in 300 miljoner dollar globalt, med en initial budget på mindre än en miljon dollar.