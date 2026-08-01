Olof K Gustafsson får fyra års fängelse i USA

Den kontroversielle affärsmannen Olof K Gustafsson döms till fyra år i federalt fängelse för bedrägeri i USA, rapporterar SvD.

32-åringen döms för att ha lurat investerare genom att marknadsföra och sälja produkter, bland annat eldkastare och guldpläterade mobiltelefoner, som aldrig levererades.

Gustafsson drev företaget Escobar Inc tillsammans med Roberto Escobar, bror till den döde colombianske knarkkungen Pablo Escobar.

Han greps i Marbella i Spanien 2023 och lämnades ut till USA. Utöver fängelsestraffet ska han betala motsvarande 242 000 kronor i böter och 12,6 miljoner kronor i skadestånd.